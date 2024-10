“Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro ci colpisce duramente e ci richiama all’urgenza di garantire la sicurezza e la tutela della vita di tutti i lavoratori, soprattutto in settori così delicati come quello forestale, dove le condizioni ambientali possono diventare pericolose e imprevedibili”. Così dichiarano il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti e la segretaria generale Fai Cisl Messina, Sabina Barresi, che esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Sebastiano Calà Campana, l’operaio 61 enne addetto al servizio antincendio della forestale, tragicamente scomparso ieri in un incidente a Tortorici. ” Il nostro collega Sebastiano era a un passo dalla pensione – sottolineano Scotti e Barresi – è inaccettabile che, nel 2024, si continui a piangere per le morti sul lavoro. Rinnoviamo il nostro impegno a fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, perché il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia sempre al primo posto nelle agende politiche”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.