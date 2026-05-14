Si è svolta ieri mattina presso la Prefettura di Catania la seconda fase della procedura di conciliazione e raffreddamento tra l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta e le organizzazioni sindacali di settore.

Per Amts erano presenti il vicepresidente avv. Giuseppe Cannavò, il responsabile alle relazioni sindacali dott. Gaetano Garufo e il consulente dott. Stefano Severo; per le OO.SS. hanno partecipato i rappresentanti territoriali di Filt CGIL, Fit CISL, Faisa CISAL e Uiltrasporti.





Nel corso dell’incontro le sigle sindacali hanno nuovamente evidenziato le numerose problematiche aziendali ancora irrisolte, denunciando la totale assenza di un confronto serio e costruttivo con i vertici aziendali.

Nonostante il tentativo di mediazione, le risposte fornite dall’azienda sono state ritenute insufficienti e non adeguate alle richieste avanzate. Per tale motivo, il verbale di conciliazione si è concluso con esito negativo.

Le Organizzazioni Sindacali, pur dando sin da subito la propria disponibilità ad intraprendere un nuovo percorso incentrato sulle corrette relazioni sindacali, annunciano, loro malgrado, la proclamazione di una prima azione di sciopero della durata di 4 ore, che sarà comunicata nei termini previsti dalla normativa vigente.





“Non possiamo più accettare atteggiamenti di chiusura e immobilismo davanti a problematiche che da tempo incidono pesantemente sulle condizioni lavorative e sulla qualità del servizio reso ai cittadini” – hanno dichiarato all’unisono i rappresentanti delle OO.SS – “Abbiamo partecipato all’incontro con senso di responsabilità e spirito costruttivo, ma ancora una volta non abbiamo registrato alcuna concreta apertura da parte aziendale”. “La mobilitazione – concludono – rappresenta oggi un atto necessario per tutelare i lavoratori e garantire dignità, sicurezza e rispetto all’interno dell’azienda”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.