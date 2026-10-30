Nuovi spazi, reparti specializzati e un’esperienza di spesa ancora più funzionale e accogliente. Gruppo Romano CDS prosegue il percorso di evoluzione della propria rete commerciale, confermando l’attenzione alla qualità, al servizio e alle esigenze del territorio.

Venerdì 30 ottobre riapre al pubblico il punto vendita Famila di via Domenico Russo, al termine di un intervento di rinnovamento che ha interessato gli ambienti, le attrezzature, l’organizzazione degli spazi e l’offerta commerciale.

Una trasformazione realizzata in tempi particolarmente contenuti, con una chiusura di appena cinque giorni, grazie a un’attenta pianificazione degli interventi finalizzata a limitare i disagi per la clientela e garantire una rapida ripresa delle attività.

Il risultato è un punto vendita più moderno, funzionale e accogliente, progettato per offrire un’esperienza di acquisto sempre più semplice, piacevole e rispondente alle abitudini di consumo delle famiglie.

La riapertura si inserisce nel più ampio percorso di crescita e rinnovamento promosso da Gruppo Romano CDS, che continua a investire nell’evoluzione del format Famila, con l’obiettivo di valorizzare la qualità dell’offerta, la convenienza e il servizio, mantenendo saldo il legame con le comunità e i territori in cui opera.

«Questa riapertura rappresenta un momento importante per il nostro percorso di crescita e rinnovamento», dichiara Marco Romano, Direttore Commerciale di Gruppo Romano CDS.

«Vogliamo offrire ai nostri clienti un punto vendita più moderno, accogliente e funzionale, capace di rispondere con maggiore efficacia alle nuove esigenze di spesa. Il nostro obiettivo è coniugare la qualità dell’offerta e la convenienza con un servizio sempre più attento e qualificato, mantenendo al centro le persone e il rapporto di fiducia costruito quotidianamente con il territorio. Questo punto vendita è il risultato dell’impegno condiviso di tutte le persone che hanno contribuito al progetto e rappresenta una ripartenza che affrontiamo con entusiasmo, responsabilità e ambizione».

Nuovi reparti e un’offerta sempre più completa

Tra le principali novità del punto vendita, un ruolo centrale è affidato ai reparti specializzati, ripensati per valorizzare la freschezza, la qualità delle materie prime e la varietà dell’assortimento, con una particolare attenzione alla praticità e alle esigenze della spesa quotidiana.

L’Orteria propone un’area dedicata al mondo dell’ortofrutta, con un’ampia selezione di prodotti freschi e soluzioni pronte da gustare, pensate per coniugare benessere, gusto e praticità.

La Panetteria valorizza la tradizione e la qualità delle materie prime attraverso prodotti realizzati esclusivamente con farina di grano tenero di tipo 1, ottenuta da grano 100% italiano.

La Gastronomia arricchisce l’offerta con primi piatti, secondi e contorni preparati quotidianamente con ingredienti selezionati, per rispondere alle esigenze di chi cerca soluzioni gustose e pratiche, senza rinunciare alla qualità.

Completa l’offerta la Macelleria servita, dove la competenza del personale e l’attenzione alla selezione dei prodotti si traducono in un servizio di consulenza e assistenza personalizzata, valorizzando il rapporto diretto con il cliente.

Il progetto di rinnovamento ha coinvolto anche l’organizzazione complessiva degli ambienti, con soluzioni espositive e attrezzature aggiornate, una distribuzione più funzionale degli spazi e nuove proposte commerciali, per rendere il percorso di acquisto più intuitivo e confortevole.

La riapertura del Famila di via Domenico Russo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione della rete commerciale di Gruppo Romano CDS.

Un intervento che va oltre il rinnovamento degli spazi e riflette una visione precisa: continuare a investire nella qualità dell’esperienza di acquisto, nell’innovazione dei punti vendita e nella valorizzazione del servizio, per rispondere in maniera concreta alle aspettative di una clientela in continua evoluzione.

Un impegno che si traduce nella volontà di rendere ogni punto vendita un luogo sempre più vicino alle persone, capace di coniugare modernità e accoglienza, assortimento e convenienza, professionalità e attenzione al territorio.

Con questa riapertura, Famila rinnova il proprio impegno quotidiano nei confronti dei clienti, confermando i valori che da sempre ne guidano l’attività: qualità, freschezza, convenienza e centralità delle persone.

L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre 2026, presso il punto vendita Famila di via Domenico Russo, per scoprire i nuovi ambienti, i reparti rinnovati e tutte le novità pensate per la clientela.

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