Si riprende la marcia e domani, sabato 3 febbraio alle 18:30, i biancoblu di Farmitalia Saturnia, per l’anticipo della sesta giornata di ritorno del Campionato di SuperLega CredemBanca 2023/24, troveranno Allianz Milano dall’altra parte della rete sul campo dell’Allianz Cloud.

Un match, quello di domani, che arriva a 10 giorni dall’ultima partita giocata, per la pausa dettata dagli impegni di Coppa Italia. Un lungo periodo di stop dal Campionato durante il quale la squadra etnea ha stretto ancora di più il cerchio per farsi trovare pronta al nuovo appuntamento, con la consapevolezza che la squadra incontrata nel girone di andata non è la stessa contro la quale si scenderà in campo domani. A novembre i biancoblu avevano perso 3-1 (25-20, 22-25, 22-25, 21-25), cercando di dire la loro fino alla fine. La partita al PalaCatania aveva visto il rientro di Porro nel suo ruolo di palleggiatore, subito dopo un infortunio, e in questi mesi Ishikawa è risultato uno dei martelli più temibili della SuperLega. Milano arriva direttamente dalla Final Four Del Monte Coppa Italia, da cui è uscita al primo turno della semifinale perdendo 3-2 contro Perugia, che comunque i meneghini erano riusciti a battere nel girone di andata proprio al Palabarton.

“Abbiamo ripreso bene fin dall’inizio della settimana e dovremo dare il massimo. – spiega Giuseppe Bua, il coach biancoblu in viaggio insieme ai giocatori e ai dirigenti che seguono da vicino la squadra – La Milano che incontreremo domani è una squadra molto più quadrata di quella che ci ha sconfitto a novembre, noi dal canto nostro siamo molto più maturi e consapevoli delle nostre forze. Non sarà una partita facile, ma del resto sul nostro percorso non abbiamo partite facili, sappiamo di doverci mettere sempre il massimo dell’impegno. I ragazzi ci credono e stanno davvero facendo di tutto per centrare l’obiettivo salvezza, che rimane ancora accessibile”.

La partita sarà in diretta streaming su VolleyballWorld.com.

