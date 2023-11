Il giocatore Mohammadjavad Manavinezhad ieri è stato sottoposto ad una nuova risonanza magnetica sul ginocchio colpito da infortunio in occasione della partita contro la Rana Verona, ripetizione che era stata preannunciata in quanto nel primo esame il vasto edema non aveva permesso una piena valutazione dell’entità dell’infortunio, ed era pertanto necessario ripeterlo nel momento in cui il ginocchio si fosse sgonfiato.

L’esame ha purtroppo riscontrato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e una lesione al menisco interno. Il giocatore dovrà pertanto essere sottoposto ad intervento chirurgico di plastica ricostruttiva del legamento crociato anteriore e regolarizzazione del menisco.

