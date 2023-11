Farmitalia Saturnia – Domani, mercoledì 15 novembre, turno infrasettimanale in casa di Cucine Lube Civitanova

di Press Service

14/11/2023

Campionato di Superlega Credem Banca 2023/24 senza sosta e, archiviata la quarta giornata, si passa velocemente a quella successiva con il primo dei turni infrasettimanali previsti dal calendario. Per Farmitalia Saturnia il prossimo impegno è dunque fissato per domani, mercoledì 15 novembre 2023 h 20:30, in uno dei templi della pallavolo italiana, l’Eurosuole Forum casa di Cucine Lube Civitanova.

I biancoblu, che nelle prossime ore raggiungeranno Civitanova Marche, troveranno capitan De Cecco e compagni pronti a difendere il loro campo con tutte le armi a loro disposizione, compresa la voglia di riscatto per la sconfitta da 3-0 subita nel match contro Allianz Milano.

Ma anche i giocatori etnei scenderanno in campo con la voglia di riscatto, perché nella partita al PalaCatania contro Verona hanno dimostrato ancora una volta di potere continuare a testa alta il percorso di crescita iniziato con la prima giornata di Campionato. Ieri pomeriggio una seduta di pesi, per recuperare le energie, prima dell’odierna sessione di palla al PalaCatania.

“Lo scopo di questi appuntamenti prima della partenza è stato quello di mettere insieme quello che non ha funzionato e andare avanti. – spiega mister Silva che aggiunge – Facciamo ancora fatica sulla fase di transizione, ma dobbiamo metterci d’impegno. In campo ci attende un avversario ostico e noi siamo in fase di redistribuzione dei ruoli vista l’assenza di Manavi”. Lo schiacciatore iraniano, dopo l’infortunio nel primo set del match contro Verona, attende di essere sottoposto a risonanza magnetica, per conoscere l’entità del danno al ginocchio sinistro.

Se mister Silva in queste ore immagina uno starting six diverso, con meno pedine a disposizione, i giocatori traggono forza dal gruppo per fare fronte alla corazzata Civitanova, come racconta Enrico Zappoli, lo schiacciatore brasiliano alla sua terza stagione con la maglia biancoblu: “Siamo più uniti adesso che qualche giorno fa. L’infortunio di Javi ci ha fatto riflettere, domani ci mancherà, ma noi faremo fronte comune e giocheremo più uniti che mai. Fino ad ora c’è mancato davvero poco per fare quel passo in più che ci avrebbe permesso di conquistare dei punti, è successo contro Verona e prima ancora contro Piacenza, ora dobbiamo mettere ancora più anima e riuscire a colmare anche lo spazio lasciato vuoto dal nostro compagno”.

La partita sarà in diretta streaming su Volleyball World.

Ufficio Stampa – Saturnia Volley Karma Communication Mariangela Di Stefano – comunicazione@saturniavolley.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.