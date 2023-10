Si comincia a fare sul serio e per i biancoblu di Farmitalia Saturnia quello che prende il via domani sarà un weekend preludio del campionato di SuperLega 2023/24 Credem Banca.

Due le amichevoli in programma per capitan Santi Orduna e compagni, ma stavolta i giocatori etnei se la vedranno con pallavolisti della loro stessa categoria, per la primissima trasferta che prevede una due giorni prima in casa di Valsa Group Modena (venerdì 6 ottobre ore 16:30) e il giorno dopo in quella di Vero Volley Monza (sabato 7 ottobre ore 16:30).

Dopo gli allenamenti congiunti contro Avimecc Modica per i biancoblu arrivano dunque due test molto importanti, in cui potrà emergere quanto i meccanismi provati al PalaCatania stanno funzionando a dovere. Due sei contro sei dunque che anticipano di sole due settimane l’avvio del campionato, rappresentano un primo esordio di Farmitalia Saturnia nella categoria.

Per i due appuntamenti rimane ancora assente per gli impegni internazionali nel torneo di qualificazione per le Olimpiadi 2024 il centrale serbo Nemanjia Masulovic.

Ufficio Stampa

Mariangela Di Stefano – Karma Communication

comunicazione@saturniavolley.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.