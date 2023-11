domenica 19 novembre

Finalista di Coppa Italia e semifinalista scudetto nel campionato 2022/23, l’Allianz Milano in queste prime giornate ha stentato a prendere il volo verso le parti alte della classifica ed è reduce dalla sconfitta tra le mura di casa, messa a segno da Itas Trentino, per 3-1. Farmitalia Catania continua nel suo percorso di crescita e ricostruisce il suo gioco, a cominciare dai due set combattuti contro Cucine Lube Civitanova, facendosi forte del fatto che la partita di domani si giocherà in casa, in quel PalaCatania che si preannuncia bollente per i supporter che, già da giorni, stanno acquistando i ticket per l’accesso.

In questi due giorni i biancoblu hanno intanto recuperato le forze, con sessioni di palestra e palla, e hanno fatto il focus su un avversario che, tra le sue fila, vanta giocatori del calibro di Dirlic, Porro, Kazynski e Ishikawa.

“Quella che incontreremo domani è una realtà in costante crescita, che forse ancora non ha trovato la sua pallavolo migliore, anche se quello che si è visto in campo nell’ultimo match ci dice tanto. Le ultime due partite, con Porro di nuovo in cabina di regia, hanno fatto emergere tutta la loro qualità e le potenzialità che possono mettere in campo.” – è il commento di mister Cezar Douglas Silva che aggiunge “Noi in ogni caso dobbiamo continuare a fare bene come stiamo facendo, i miglioramenti ci sono e sono costanti, adesso possiamo fare un salto di qualità”.

Un salto di qualità che i giocatori sono pronti ad affrontare con un’arma in più, come racconta Luigi Randazzo: “Per noi sarà una partita importante perché giocheremo in casa. Veniamo da quattro partite in cui abbiamo preso via via sempre più consapevolezza del nostro gioco. Il pubblico farà la differenza e noi siamo molto più uniti di qualche partita fa, questa è la nostra vera forza”.

Per il match di domani sono attive le prevendite dei biglietti, online e nei punti vendita Liveticket (€ 25 Tribuna A inferiore, € 20 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 15 Curve). Per domenica 19 novembre inoltre l’apertura del botteghino è fissata per le ore 16:00 .

Catania, 18 novembre 2023 – Dopo l’anticipo di mercoledì arriva la sesta giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24. Le porte del PalaCatania si apriranno domani,, per accogliere il match traatteso per le ore 18. Una partita che si preannuncia già impegnativa per entrambe le formazioni che, con obiettivi diversi sulla strada che porta alla fine del campionato, giocheranno per conquistare il bottino pieno dei 3 punti.