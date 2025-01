L’Assessore Edy Tamajo ha firmato il decreto di nomina del Commissario Straordinario della “Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) di Palermo-Enna“.

Si tratta della Dott.ssa Viola Bono, laureata in Giurisprudenza e con un master in Strategie Organizzative e di Innovazione nella Pubblica Amministrazione, è una professionista con una solida esperienza legale e manageriale. E’ CEO da otto anni della Web Agency e Software House Sferica S.r.L. di Palermo e si occupa della direzione e gestione dei progetti tecnologici oltre che del supporto ai clienti. Esperta in ambito di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi SIE.

La Commissione Provinciale per l’Artigianato cura la tenuta dell’albo e gli accertamenti dei requisiti delle Imprese Artigiane, nonché gli altri compiti attribuiti dalla legislazione regionale. L’Assessore ha ritenuto opportuno per tale incarico nominare una professionista competente al fine svolgere le funzioni ad essa deputate. L’incarico ha la durata di un anno ed è a titolo gratuito.

L’Avv. Marcello Rossi (Commissario Straordinario della Commissione Regionale per l’Artigianato): “auguro alla Dott.ssa Viola Bono, che gode della mia stima, di avere l’opportunità di dimostrare le sue qualità nello svolgimento di questo incarico.” L’Ing. Giacomo Filippone (Presidente del Centro Studi Sicilia): “sono certo che la scelta dell’Ass. Edy Tamajo sia stata fatta in virtù delle capacità e della riconosciuta preparazione della Dott.ssa Viola Bono”.

