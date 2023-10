Il PalaCatania, dopo 26 anni, è pronto ad aprire le sue porte per un match di SuperLega, quello che si disputerà domani, domenica 29 ottobre alle 21:00, tra Farmitalia Catania e Cisterna Volley, valido per la seconda giornata del Campionato Credem Banca 2023/24.

Un esordio interno che segna un’altra giornata storica per la Saturnia, ma che risveglia l’interesse di tutti gli appassionati siciliani di volley che in queste ore, da ogni provincia, stanno acquistando online su LiveTicket i tagliandi validi per l’accesso all’impianto di corso Indipendenza e stanno sottoscrivendo gli ultimi abbonamenti prima dell’avvio delle undici partite casalinghe.

Intanto, in palestra e sul campo del PalaCatania, i biancoblu questa settimana hanno lavorato riprendendo da dove avevano lasciato domenica scorsa, quel terzo set contro Perugia, testa di serie del Campionato, dove avevano dato del filo da torcere ai padroni di casa. Obiettivo della partita: vincere il match contro Cisterna, avversaria diretta e conquistare i primi tre punti di stagione

“Tornati a Catania abbiamo lavorato bene – racconta mister Cezar Douglas Silva – sulla fase di break-point, muro, difesa e contrattacco. È lì, come abbiamo visto in partita, che possiamo fare un salto di qualità, migliorando la relazione muro difesa per avere un contrattacco più efficace e di qualità. Anche in battuta Bua e Puleo stanno mettendo sotto i ragazzi e sono certo che il lavoro che stiamo portando avanti ci mette sulla giusta strada”. Sull’avversario coach Silva aggiunge: “Il 3-2 che Cisterna ha raggiunto contro Trento è un risultato importante, ma le statistiche di tutte le squadre dopo la prima giornata di campionato non presentano numeri eccezionali, siamo ancora tutti in una fase di rodaggio. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, controllare bene il pallone, rimanere lucidi per tutto il match e ottenere dei punti. Poi sfrutteremo il fattore casa, con i nostri supporter che, siamo certi, ci daranno una mano”.

Per la partita di domenica la società ha previsto l’apertura straordinaria del botteghino di Corso Indipendenza, anche nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre, dalle 16 alle 18, mentre domani l’apertura sarà dalle 18, per consentire un agevole acquisto dei biglietti e del ritiro degli abbonamenti.

