Una lotta vera che, nel secondo set, è stata assolutamente ad armi pari, ma al PalaBanca Farmitalia Catania cede per 3-0 (25-17, 33-31, 25-17) ai padroni di casa di Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nella terza giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca mette in cassa tre punti che le permettono di rimanere in testa alla classifica.

Che la partita contro Piacenza non sarebbe stata una passeggiata non era un mistero per nessuno, ma in un secondo set adrenalinico, dopo avere rotto il ghiaccio in un palazzetto a dir poco caldo, i biancoblu hanno provato a prolungare i giochi, mettendo a segno una prestazione di tutto rilievo, non riuscendo però a sfruttare le sei palle set conquistate. Resta però il fatto che si registrano miglioramenti su ognuno dei fondamentali e si acquisisce la consapevolezza di poter essere insidiosi anche per una big.

Per il match a Piacenza i biancoblu si presentano in prima battuta con Santi Orduna e Paul Buchegger, Nemanja Masulovic e Alessandro Tondo, di banda Javad Manavi e Luigi Randazzo, con Domenico Cavaccini libero, ma mister Cezar Douglas Silva nel corso del match usa tutte le carte a sua disposizione. In campo per Piacenza mister Anastasi schiera Recine, Gironi, Alonzo, Brizard, Lucarelli, Simon e il libero Scanferla.

“Sono state quelle occasioni che ci avrebbero permesso di portare a casa il secondo set e che non abbiamo avuto la pazienza e la determinazione di chiudere a nostro favore che ci dicono che abbiamo ancora da lavorare. – il commento di mister Silva – Dobbiamo cercare di rischiare un po’ di più ed essere più precisi nei momenti importanti. Martedì si torna in palestra per il prossimo incontro, che giocheremo domenica prossima nel nostro PalaCatania, contro Verona Volley”.

Il match

1° set

La prima fase della prima frazione di gioco è un confronto tra le due squadre che misurano le loro forze. Ma un turno di battuta di Gironi, che sembra non finire mai, mette la prima distanza tra le due squadre (7-4), tanto da costringere Silva a chiamare il suo primo time out. Si batte bene e si cerca di resistere agli attacchi, lo dimostra un ace di Tondo (11-8). Andrea Baldi, in un turno di battuta, firma un altro ace e il suo primo punto in SuperLega (16-14). Da qui per i padroni di casa è in discesa. Alla fine del set sono sei gli errori in battuta per i biancoblu, solo due per i biancorossi, che in attacco sono insidiosissimi e precisi.

2° set

Il secondo set è adrenalinico e il punteggio finale (33-31) la dice tutta su quanto succede in campo. Fin da subito i biancoblu cercano di contrastare i padroni di casa, un ace di Manavi (5-6) è una dichiarazione di intenti. Quando Bossi non fa passare Gironi inizia un lungo percorso in pareggio (14-14). Sono sei i set point che Farmitalia Saturnia riesce a conquistare, ma è Gironi a ribaltare il tutto e, successivamente, a permettere a Souza di chiudere (33-31).

3° set

Si procede pari anche all’inizio della terza frazione di gioco, ma quando Lucarelli mette a terra una palla imprendibile (13-10), Silva chiama il time out. Farmitalia Saturnia ci crede, ma la freddezza della precedente frazione di gioco non è presente in questo set. Troppi gli errori da parte dei biancoblu e i padroni di casa chiudono il match (25-17).

TABELLINO

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Farmitalia Catania 3-0 (25-17, 33-31, 25-17)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 5, Santos De Souza 13, Alonso 9, Gironi 12, Recine 8, Simon 6, Hoffer (L), Scanferla (L), Andringa 1. N.E. Leal, Ricci, Romanò, Caneschi, Dias. All. Anastasi.

Farmitalia Catania: Orduna 0, Manavinezhad 6, Tondo 2, Buchegger 12, Randazzo 10, Masulovic 3, Pierri (L), Basic 0, Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 0, Baldi 1, Bossi 5. N.E. Frumuselu, Santambrogio. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Canessa, Brunelli.

NOTE – durata set: 29′, 39′, 23′; tot: 91′. Ufficio Stampa – Saturnia Volley Karma Communication Mariangela Di Stefano – comunicazione@saturniavolley.it Mariangela Di Stefano – comunicazione@saturniavolley.it

