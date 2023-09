Si chiude oggi la prima settimana di ritiro di Farmitalia Saturnia. Riunioni, incontri con i dirigenti, pianificazione di appuntamenti e, per i giocatori, allenamenti che hanno dato via a quel percorso che porterà i biancoblu al primo match di stagione contro Sir Safety Perugia, il prossimo 22 ottobre.

Giorno dopo giorno l’intensità degli allenamenti è salita e, come racconta mister Waldo Kantor, la prossima settimana sarà già tutta un’altra storia: “Abbiamo iniziato fin da subito con allenamenti tecnici individuali con pochi salti per abituare il corpo, a cominciare dalle ginocchia e dalle spalle, all’aumento di intensità che avremo la prossima settimana, quando metteremo in campo esercizi più dinamici e globali di gioco. Non sarà certamente sei contro sei il primo giorno, ma i giocatori devono riprendere confidenza con la palla e dovremo lavorare per entrare nei giri utili ad essere in partita con l’avvio di stagione”.

Il calendario pre season è fitto di impegni e già nelle prossime settimane i biancoblu cominceranno anche con gli allenamenti congiunti, il primo dei quali è in programma per il 20 settembre quando, al PalaCatania, in un allenamento a porte aperte al quale sono invitati tutti gli appassionati siciliani di volley, si potrà assistere ad un piccolo derby di Trinacria contro l’Avimecc Modica, l’altra squadra siciliana che disputa il campionato nazionale Credem Banca, ma nella serie A3.

Infine, oggi si unisce al team il giocatore iraniano Javad Manavinezhad, mentre il serbo Nemanja Masulovic, arriverà in Sicilia a chiusura degli Europei di Volley nei quali è impegnato con la sua nazionale.