È una settimana intensa di allenamenti, quella che ha avuto inizio ieri e che porterà i biancoblu di Farmitalia Saturnia al match di sabato 3 febbraio contro Power Volley Milano per l’anticipo della sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24.

Doppie sessioni giornaliere di allenamento, con un ritmo incalzante tra palestra e PalaCatania, per proseguire nel segno di un miglioramento costante grazie al quale la squadra continua a dimostrare in campo di potere centrare l’obiettivo salvezza, con il fermo sostegno di società e staff tecnico.

“Possiamo giocarcela con tutti e lo abbiamo dimostrato – esordisce coach Giuseppe Bua inaugurando la settimana – già contro Milano il nostro obiettivo sarà quello di fare punti e non cambierà per le prossime partite. Per Trento e Padova al PalaCatania.

Intanto è partita la prevendita dei biglietti per i match contro Itas Trentino e contro Pallavolo Padova, previsti a distanza ravvicinata. L’incontro contro i campioni d’Italia, che lo scorso weekend sono stati eliminati da Monza nella semifinale di Coppa Italia, è fissato per sabato 10 febbraio alle 18:30 al PalaCatania (top match: € 25 Tribuna A inferiore, € 20 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 15 Curve); quello contro Pallavolo Padova invece sarà un turno infrasettimanale, mercoledì 14 alle 20:30, occasione per la quale la Società ha previsto ingresso a prezzi scontati (regular match: € 20 Tribuna A inferiore, € 12 invece di 15 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 7 invece di 10 Curve).

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.