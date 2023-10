18 ottobre 2023 – Termina con un quarto posto nella classe GT3 Pro Am – e sesto assoluto – la partecipazione di Beppe Fascicolo al Campionato Italiano Gran Turismo Endurance nell’ultimo appuntamento stagionale disputato a Vallelunga domenica 15 ottobre. Il pilota veneto, che corre il campionato nella serie Sprint, è stato chiamato dal proprio team, Imperiale Racing, a disputare anche due prove di durata (oltre che sul tracciato laziale anche a Monza) e dare man forte a Jack Bartholomew nella lotta al titolo.

Nell’ultima prova decisiva, oltre a Fascicolo, Bartholomew ha potuto contare anche su Mahaveer Raghunathan, al volante della Lamborghini Huracan GT3 numero 16, ma nonostante gli sforzi l’inglese non è riuscito a laurearsi campione, chiudendo in sesta posizione finale.

“È stato un weekend impegnativo, dove l’obiettivo era ambizioso e importante ma non facile da raggiungere – ha dichiarato Fascicolo -. Rispetto ai miei compagni non sono riuscito a svolgere alcun test preparatorio; quindi, non è stato semplice approcciarmi subito con tempi veloci. Comunque, giro dopo giro sono riuscito a registrare tempi sempre migliori e nelle qualifiche ho stabilito un buon crono. In gara abbiamo tenuto un ottimo passo e ci siamo preoccupati di non commettere errori. Nell’ultimo stint, con Jack al volante, avevamo la possibilità di recuperare qualche posizione, ma gli avversari erano troppo lontani. Sono soddisfatto del risultato e di quanto espresso in pista. Complimenti al team e ai compagni di scuderia, di Imperiale Racing: Gilardoni-Guzman-Middleton, infatti, su un’altra Lamborghini hanno chiuso in bellezza la stagione con la vittoria assoluta a Vallelunga”.

“Ora la mente è già proiettata a Imola, dal 27 al 29 ottobre, dove ci ritroveremo per l’ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con la precisa volontà di vincere il titolo nella GT3 Pro Am insieme a Massimo Ciglia. Siamo pronti”.

Luogo: Circuito di Vallelunga, CAMPAGNANO DI ROMA, ROMA, LAZIO

