Un traguardo tagliato, quello che alle 11 di lunedì 30 ottobre al Caffè Letterario “Al Kenisa”, in via Roma 481, a Enna, sarà raccontato attraverso i risultati di un’iniziativa che ha apportato un impatto positivo e significativo nella comunità locale nell’ambito dell’agricoltura sociale.

La “Fattoria Sociale Del Welcome” è un’azione pilota contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, finanziata dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,, nell’ambito del progetto “Progetto P.I.U.” Su.Pr.Eme. Il Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento) è co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

All’’evento di presentazione parteciperanno il sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, e Michele Sabatino, presidente del Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà “Luciano Lama”, capofila del progetto. Gli ospiti, partner di progetto, condivideranno la loro visione e il loro impegno per l’importante iniziativa della Fattoria Sociale del Welcome.

Sarà anche presente il presidente della cooperativa “Incastri Creativi”, Angela Natoli, per condividere la sua prospettiva sull’importanza della collaborazione e del coinvolgimento della comunità nella realizzazione di progetti di successo come la “Fattoria Sociale del Welcome”.

Inoltre, l’evento presenterà testimonianze dirette dai beneficiari del progetto, dando voce alle storie di coloro che hanno tratto benefici significativi da questa iniziativa sociale. Racconti che mettono in luce l’importanza di progetti che punta a costruire comunità solidali e inclusive.

La “Fattoria Sociale del Welcome” è grata a tutti coloro che hanno contribuito al successo del progetto e invita la comunità a partecipare all’evento di presentazione. Si tratta di un’opportunità per celebrare i risultati raggiunti finora, ispirandosi alla visione di un futuro migliore e per rafforzare il legame tra i beneficiari che opereranno nella “Fattoria Sociale del Welcome” e la comunità di Calascibetta.

Informazioni sulla Fattoria Sociale del Welcome



La “Fattoria Sociale Del Welcome” ha come obiettivo generale quello di creare nuovi luoghi di aggregazione e di inclusione sociale attraverso attività innovative di agricoltura sociale e animazione territoriale, grazie ai terreni di Buonriposo, via Giudea e Via Maddalena messi a disposizione dal Sindaco del Comune di Calascibetta, partner di progetto. Destinati all’attività pilota di agricoltura sociale innovativa, in questi terreni verranno impiantati un allevamento di ovaloie, una coltivazione di ortive e una di fiori.

Il progetto è portato avanti da una partnership composta da un’associazione Temporanea di Scopo costituita dall’associazione “Coordinamento regionale volontariato e solidarietà Luciano Lama” (capofila del progetto), il Comune di Calascibetta, la Società cooperativa “Incastri Creativi” di Palermo, il Consorzio” Sale della Terra” di Benevento, Mediter Italia, la Euroconsult di Enna, l’associazione “Centro Studi Aurora” di Santa Flavia e il Gal Rocca di Cerere.

Luogo: Caffè Letterario “Al Kenisa”, Via Roma 481, CALASCIBETTA, ENNA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.