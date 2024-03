Favara – Domenica scorsa l’ On. Rosellina Marchetta ha accolto a Favara 225 turisti provenienti dall’ ennese, tutti soci del Centro Turistico Giovanile, in mattinata i soci del CTG avevano visitato la Valle dei Templi di Agrigento. ” Il turismo sociale – ha detto l’ On. Rosellina Marchetta – è una grande risorsa per il nostro territorio ricco di beni culturali e artistici, il vista dell’ anno 2025 che vedra’ Agrigento Capitale della Cultura dobbiamo cercare di promuovere tutte quelle iniziative utili a far conoscere il nostro territorio, ringrazio i soci del CTG per la visita e li invito a ritornare con amici e familiari sicuri che troveranno un’ affettuosa e calorosa accoglienza in tutti i centri agrigentini “. Questo fine settimana sono stati sfiorati i 12 mila visitatori nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, con oltre novemila visitatori nella sola giornata di domenica 3 marzo. L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 è stato del 25 per cento . L’ On. Rosellina Marchetta ha voluto accogliere i soci del CTG a Favara evidenziando l’ importanza e l’ attrattività turistica anche dei centri minori del territorio agrigentino. Gratitudine per l’ accoglienza è stata espressa dai soci del CTG i quali hanno apprezzato la sensibilità dell’ On. Marchetta sul tema del turismo sociale, che consente a tante persone e intere famiglie di poter visitare numerose località in modo accessibile e con finalità di promozione umana e culturale .

