Federalberghi Isole Eolie esprime il proprio apprezzamento per l’interessamento dimostrato dall’Assessore regionale per il Turismo, Elvira Amata, che ha deciso di farsi portavoce delle esigenze del comparto turistico dell’isola di Stromboli presso il Governo della Regione Siciliana.

“Ho seguito con attenzione l’evolversi delle fasi di pre-allerta – adesso rientrate al valore giallo – che hanno interessato l’attività vulcanica dell’isola e ho potuto riscontrare come, anche a causa di un eccessivo clamore mediatico, Stromboli abbia subito un pesante contraccolpo in termini di prenotazioni. Questo ha messo a repentaglio la fragile economia dell’isola, dipendente dal turismo”, ha dichiarato l’Assessore Amata.

Secondo i dati raccolti da Federalberghi Isole Eolie, le presenze turistiche sono diminuite tra il 30% e il 40% nel mese di luglio e si prevede una riduzione del fatturato tra il 20% e il 30% per agosto. Ancora più rilevanti i danni per quanti dipendono parzialmente anche dai flussi di escursionisti giornalieri.

L’Assessore ha inoltre dichiarato: “Ho deciso di raccogliere le istanze di Federalberghi e di scrivere al Presidente della Regione Renato Schifani, all’Assessore per l’Economia Alessandro Dagnino ed al Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, affinché, in perfetta sinergia tra il Governo e il Parlamento regionale, si possa prevedere, in analogia ad altre disposizioni normative già attuate durante il periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, un sistema automatico di sostegno economico, in conseguenza di calamità naturali, che accompagni tutti gli operatori della filiera turistica nei diversi livelli di allerta di protezione civile”.

“Si tratta di un segnale importante,” ha commentato il presidente di Federalberghi Isole Eolie, Christian Del Bono, “perché riteniamo che l’Assessore possa rappresentare con autorevolezza le nostre istanze in tutte le sedi istituzionali. Federalberghi Isole Eolie continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità competenti per garantire che le necessarie misure di sostegno vengano implementate al più presto”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.