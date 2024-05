Federalberghi Isole Eolie e Associazione Ristoratori Isole Eolie organizzano un secondo seminario di Educazione Sanitaria in materia di Scurezza Alimentare in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa – Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA).

L’appuntamento è fissato per domani 7 maggio, alle 9.45, a Lipari presso l’hotel Tritone. Sarà l’occasione per trattare nello specifico argomenti di grande interesse per albergatori e ristoratori. Il Seminario sarà introdotto dal Direttore dell’UOC Servizio Igiene Alimenti Origine Animale, Dott. Santi La Macchia. In seguito, sempre per il SIAOA interverranno: il Dott. Antonino Calabrò che approfondirà il sistema di autocontrollo basato sull’HACCP; il Tecnico della Prevenzione, Mirko Pallio, che evidenzierà i rischi istamina legati al consumo di tonno; e il Dott. Salvatore Monaco che sviscererà le questioni inerenti alla sicurezza alimentare nel settore della ristorazione pubblica.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.