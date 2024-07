La Federazione Sicula Exallievi/e di Don Bosco, che ha al suo attivo 600 iscritti, punta al rilancio dell’associazione e decide di nominare come presidente colui il quale ha alle sue spalle ben oltre 10 anni (dal 2004 al 2015) di esperienza nell’organizzazione mondiale della federazione. Si tratta di Francesco Muceo, Auditor di primario gruppo bancario: “Sarò il Presidente di tutte le Unioni di Sicilia e, con l’aiuto di tutti, spero di replicare in Sicilia quanto svolto in ambito mondiale in spirito di servizio con grande entusiasmo”.

Queste le sue prime parole dopo l’elezione avvenuta domenica pomeriggio a Catania in occasione del 100° Consiglio. Ad affiancare il presidente appena eletto ci saranno 9 consiglieri i cui incarichi saranno assegnati entro la fine del mese.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.