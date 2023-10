2023. È in programma dal 21 al 23 ottobre, a Villa Reimann, il

terzo modulo del corso base per fioristi organizzato da Federfiori, la Federazione dei

fioristi aderente a Confcommercio. La tre giorni di attività didattiche e laboratoriali si

inserisce all’interno del percorso formativo avviato lo scorso mese di maggio che offre

una formazione d’eccellenza e la possibilità di ottenere il diploma europeo di fiorista a

un gruppo di giovani futuri imprenditori.

“Si tratta di un percorso formativo molto importante – ha dichiarato Oreste Annino,

responsabile del corso – perché è un passaggio indispensabile per chi vuole svolgere la

professione del fiorista. Federfiori crede molto nella formazione ed è anche per questa

ragione che siamo molto soddisfatti di aver riscontrato grande entusiasmo tra i

partecipanti che rappresentano il futuro della nostra professione”.

Domenica 22 ottobre, alle ore 18.00, è inoltre in programma un incontro al quale sono

invitati tutti i fioristi della provincia, anche non associati al gruppo di Confcommercio.

L’appuntamento, voluto fortemente da Giuseppe Palazzolo presidente di Federfiori

Siracusa, servirà a presentare le iniziative dall'associazione previste dalla categoria per

il 2024. “Con il corso base stiamo formando i fioristi del futuro e di questo siamo molto

orgogliosi – sono le parole di Giuseppe Palazzolo -. Nel 2024 sono tanti i progetti e le

iniziative in cantiere e per questa ragione vogliamo confrontarci con tutti i

professionisti del settore per avviare un dialogo su idee e proposte da mettere in campo

per affrontare i temi centrali del nostro comparto. Tra i progetti che stiamo portando

avanti, è di particolare rilevanza quello che riguarda proprio Villa Reimann perché

come previsto dal protocollo siglato con il Comune, ci occuperemo della catalogazione

delle specie botaniche presenti nei giardini della villa e del recupero dello storico roseto

all’interno della prestigiosa struttura di via Necropoli Grotticelle”.

Nel corso dell’incontro di domenica 22 ottobre è prevista anche un’altra importante

iniziativa voluta da Federfiori Siracusa per rendere omaggio alla memoria di due storici

fioristi. “Vogliamo dedicare a Salvatore D’Aquila e Luigi Rossitto – ha aggiunto

Giuseppe Palazzolo – il laboratorio progettuale che avvieremo in occasione del corso

per fioristi e che proseguirà negli anni come appuntamento di confronto e crescita per la

categoria. Non un luogo fisico ma un contenitore di idee per rivolgere uno sguardo al

futuro dedicato a due uomini che hanno dato tantissimo alla nostra professione”.

