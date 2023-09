“Le donne continuano a morire nella nostra Isola. Sono sempre donne vittime di omicidi efferati, strappate alla vita per mano di persone a loro vicine. Un familiare, come anche in questo caso. Ecco perché, davanti a simili tragedie è sempre più indispensabile affrontare concretamente il tema della violenza contro le donne. Donne e uomini insieme, perché è responsabilità di tutti agire per contrastare e sconfiggere quella che è una vera e propria piaga per la nostra società”. Così Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane Marisa Leo, uccisa dall’ex compagno: “Serve intervenire attraverso la prevenzione con campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, perché prima di tutto dobbiamo educare i nostri figli, i nostri giovani, al rispetto verso il prossimo. E poi con la formazione nei luoghi di lavoro e il sostegno affinché le donne vittime di violenza possano denunciare trovando l’aiuto necessario e senza rischiare la vita”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.