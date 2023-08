In occasione dello spettacolo per il Ferragosto 2023, che si terrà il 14 agosto sul Lungomare “G. Giardina” di Cefalù è previsto l’utilizzo dello stadio Santa Barbara come area di parcheggio dotata di servizio bus navetta (al costo di 1 € per ogni tratta) per il collegamento con il centro urbano di Cefalù.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.