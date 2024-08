Dusty comunica che giovedì 15 agosto sono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.



Per quanto riguarda i comuni etnei, a Motta Sant’Anastasia, Paternò e Misterbianco resteranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e spazzamento. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

Dei servizi poc’anzi elencati, a Gravina, San Gregorio e San Giovanni La Punta verrà garantito solo il porta a porta.

A Santa Maria di Licodia, nessuno dei servizi previsti sarà espletato. Giovedì 15 è confermata la sospensione dei servizi a Valverde: qui, il Centro Comunale di Raccolta resterà chiuso eccezionalmente anche sabato 17 agosto.

***

A Borgetto e Partinico, nel Palermitano, saranno sospesi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta, di spazzamento ed anche quello di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. I Centri Comunali di Raccolta, ove presenti, resteranno chiusi al pubblico.

A Santa Flavia sarà garantita la raccolta dei rifiuti delle attività commerciali. Saranno inoltre attivi, dalle ore 06:30 alle 11:30, le tre postazioni mobili di Piano Stenditore, di Sant’Elia, della Stazione ferroviaria e l’Eco punto di via Indro Montanelli.

A Termini Imerese resterà attivo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Saranno sospesi, invece, i servizi di spazzamento, di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

***

A Caltanissetta verrà regolarmente espletato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta mentre quello di spazzamento sarà garantito limitatamente al centro storico. Saranno sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

***

Ad Avola, nel Siracusano, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta resterà attivo. Sospesi i servizi di spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Il Centro Comunale di Raccolta, invece, sarà aperto al pubblico solo di mattina.

A Pachino il servizio di spazzamento verrà effettuato solo in Piazza Vittorio Emanuele e dintorni e nel borgo di Marzamemi. Per quanto riguarda il porta a porta, si precisa che questo non sarà attivo ad eccezione della raccolta della frazione organica che verrà garantita soltanto nel borgo di Marzamemi. Sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

***

A Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, saranno sospesi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta, di spazzamento ed anche quello di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. I Centri Comunali di Raccolta, ove presenti, resteranno chiusi al pubblico.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quella indicata.

