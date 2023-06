Abbiamo ascoltato le tante parole proferite sul tema della spesa delle risorse del PNRR, abbiamo sentito IL Governo dire che La sfida più impegnativa per la Sicilia era proprio quella delle infrastrutture ferroviarie e della Palermo-Catania nello specifico.

Proprio oggi apprendiamo invece che il piano è stato stravolto e, udite udite, l’alta velocità Pa-Ct non c è più.

Un altro smacco Alla Sicilia e al suo sviluppo.

Progetti campati in aria che dovranno essere ridiscussi e che non serviranno a dare le risposte giuste a un territorio che attende da decenni uno piano infrastrutturale in grado di rilanciare economia e sviluppo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.