Tre giorni di attività per strada e all’aperto, per “iniziare” le persone all’arte della capoeira.

Dal 21 al 23 giugno Palermo diventa la capitale dell’arte marziale brasiliana grazie all’iniziativa del maestro Bira Do Santos, che organizza la “Batizado e trocas de cordâo”, ovvero il “Battesimo della corda”.

Si comincia il 21 giugno alle 17,30, quando l’area pedonale tra piazza Verdi e piazza Villena (i Quattro canti) si trasformerà in una strada di Salvador de Bahia, con una processione fatta di danze e musica brasiliane, dove parteciperanno, al suono della musica ritmata con le percussioni, centinaia di artisti e atleti provenienti, oltre che dal Brasile e dal resto d’Italia, anche da Francia, Germania e Polonia. Il percorso poi ritornerà in piazza Verdi per una esibizione di capoeira di gruppo.

Il 22 e il 23 giugno dalle 9,30 al Cus Palermo in via Altofonte 80 avranno inizio una serie di lezioni-stage dedicate alla capoeira. Potranno partecipare persone dai 3 ai 50 anni. Sempre qui, domenica 23 giugno, ci sarà la cerimonia di consegna della corda – in pratica la cintura del praticante di capoeira – e la consegna dei premi.

Per partecipare basta telefonare al 392 935 2961 per avere informazioni su tutte le attività.

Luogo: vari, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 21/06/2024

Data Fine: 23/06/2024

Ora: 17:30

Artista: vari

Prezzo: 0.00

