In occasione della Festa della donna, il Comune di Palermo rafforza il suo impegno contro la violenza di genere con il lancio di un nuovo sito tematico. Uno spazio digitale pensato per offrire supporto, informazioni e risorse alle donne vittime di violenza, promuovendo consapevolezza e sensibilizzazione.

Nel sito la donna vittima di violenza potrà trovare le informazioni necessarie per farsi aiutare.

Per il Sindaco Lagalla e l’Assessore Rosi Pennino “la ricorrenza di domani sia occasione di riflessione e momento di sensibilizzazione”.

In occasione della Festa della donna – che si celebra domani – l’Assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo lancia il nuovo sito tematico contro la violenza sulle donne, un’importante iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a combattere la violenza di genere.

La violenza contro le donne è un fenomeno che continua a colpire la nostra società e rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Il fenomeno ha un’urgenza sociale che richiede l’attenzione di tutti, in primis delle istituzioni. Ed è per questo che proprio in occasione di questa ricorrenza che il Comune di Palermo vuole ribadire il suo impegno nella lotta contro ogni forma di abuso mettendo a disposizione dell’intera comunità questo spazio digitale.

Il sito tematico nasce con l’intento di fornire informazioni, risorse e supporto a tutte le donne che affrontano situazioni di abuso e violenza e per coinvolgere la cittadinanza sul fenomeno.

Il sito raggiungibile all’indirizzo antiviolenza.comune.palermo.it presenta l’azione del Comune in favore delle donne vittime di violenza e ospiterà diverse informazioni utili nonché i progetti in cui l’Amministrazione comunale è coinvolta.

In particolare si evidenzia il progetto “Centri Antiviolenza per donne vittime di violenza”, che fornisce supporto e sostegno alla donna vittima e ai suoi figli.

Il servizio è svolto dai due Centri Antiviolenza – l’Associazione “Le Onde ETS” e l’Associazione “Mille Colori Onlus” di Palermo – accreditati al Comune di Palermo che garantiscono, attraverso il supporto telefonico e in presenza di operatrici specializzate, il sostegno psicologico e legale alle donne in difficoltà sostenendole nell’elaborazione e realizzazione di un progetto di vita autonomo.

Il progetto – avviato a gennaio 2024 e inizialmente finanziato con fondi POC 2014/2020 – è finanziato con risorse per 850 mila euro a valere sul PN Metro Plus 2021-2027 ed è rivolto alle donne dei comuni del Distretto Socio Sanitario 42 (Altofonte, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Villabate escluso le isole minori) e ha come obiettivo quello di rispondere al bisogno di protezione e di aiuto delle donne vittime di abuso, violenze e maltrattamenti.

“Il sito – affermano il Sindaco Roberto Lagalla e Rosi Pennino, Assessore alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo – rappresenta un passo importante nella creazione di una società più sicura e solidale per tutte le donne. La consapevolezza e l’informazione sono strumenti cruciali in questa battaglia e le istituzioni devono lavorare sull’educazione e sulle politiche locali a sostegno delle donne vittime offrendo protezione e adeguato supporto. In questa battaglia ognuno deve fare la sua parte ed è fondamentale continuare a lavorare per abbattere pregiudizi, stereotipi, comportamenti violenti e una cultura discriminatoria che rendono ancora oggi le donne più deboli nella società, nel lavoro e nella famiglia”.

