In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, si celebrano le conquiste ottenute dalle donne nella lotta per i diritti e l’emancipazione femminile.

L’ 8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti della donna ed è un giorno molto importante e viene celebrato annualmente anche nel nostro Istituto. L’importanza del ruolo della donna nel mondo del lavoro ha un impatto significativo sullo sviluppo e la crescita di un Paese, in vari ambiti come quello economico, politico e sociale.

In Ircac le donne ricoprono ruoli di responsabilità in vari ambiti dal settore amministrativo al settore contabile e ogni giorno affrontano sfide di ogni genere. Negli ultimi anni, a seguito di tanti pensionamenti, il Personale dell’Ircac si è notevolmente ridotto e questo ha comportato un riassegnazione delle attività lavorative con un notevole aumento della mole di lavoro, dato il numero esiguo di personale attualmente in servizio.

Le donne e gli uomini dell’Ircac hanno messo a disposizione del proprio Istituto le loro risorse per affrontare una grave crisi di mancanza di personale. Il lavoro è considerato dalle donne un’attività fondamentale, da preservare durante lungo l’arco della vita perché importante per l’identità personale, in quanto garanzia di indipendenza e di riconoscimento sociale.

Vertice dell’organo politico e Presidente dell’Ircac è una donna, Vitalba Vaccaro, Dirigente Generale della Regione Siciliana, che rappresenta un esempio della presenza femminile nei ruoli di vertice della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici.





