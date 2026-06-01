Sarà il Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania, formazione di consolidata esperienza composta prevalentemente da professori d’orchestra del celebre teatro lirico etneo, a rappresentare l’eccellenza musicale italiana in Croazia in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana del 2 e 3 giugno.

Su invito dell’Ambasciata d’Italia in Croazia e del Consolato Generale d’Italia a Fiume, l’ensemble sarà protagonista di due prestigiosi appuntamenti istituzionali che si svolgeranno alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Croazia, dott. Paolo Trichilo, della Console Generale d’Italia a Fiume, dott.ssa Iva Palmieri, e delle più alte autorità croate.

Il primo concerto si terrà martedì 2 giugno alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Università Cattolica Croata di Zagabria; il secondo mercoledì 3 giugno alle ore 18,30 presso la Comunità degli Italiani di Pola. Le trascrizioni e gli arrangiamenti dei brani che saranno eseguiti sono a cura di Aldo Ferrente e Marco Triolo.

Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Catania e realizzati in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, sponsor delle manifestazioni.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno ad Abbazia in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, il Bellini Ensemble torna dunque in Croazia con un progetto artistico di grande fascino intitolato “L’Italia in Musica e Cinema”, un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore che hanno reso immortale il cinema italiano nel mondo.

Il programma propone le musiche dei più grandi compositori italiani, da Ennio Morricone a Nino Rota, fino a Nicola Piovani e ad altri maestri che hanno firmato alcune delle pellicole più celebri della storia cinematografica internazionale. Le esecuzioni saranno accompagnate dalla proiezione simultanea delle immagini dei film, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di coniugare musica, arte e memoria collettiva.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, celebrato attraverso l’esecuzione della “Ballata di San Francesco”, brano inedito del compositore catanese Giovanni Ferrauto, pensato come omaggio musicale alla figura del Santo patrono d’Italia.

A esibirsi saranno Aldo Ferrente (primo violino), Aldo Piazzese (secondo violino), Vincenzo Di Ruggiero (viola), Marco Bologna (violoncello), Davide Galaverna (contrabbasso), Giovanni Roselli (flauto), Fabio Palmeri (oboe), Giuseppe Casano (clarinetto), Patrizia Pane (fagotto) e Giuseppe Episcopo (corno).

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione della cultura italiana all’estero e conferma il ruolo della musica quale straordinario strumento di dialogo tra i popoli, capace di rafforzare i legami storici e culturali che uniscono Italia e Croazia nel segno dell’arte, della bellezza e della comune identità europea.

















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