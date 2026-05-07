La Festa dell’Europa da vivere come comunità di persone e cittadini consapevoli, con uno sguardo oltre lo spazio e i confini. Il 9 maggio alle 10.30, nel Cortile del Palazzo di Governo (via Roma 31, a Siracusa), si svolgerà l’iniziativa promossa dallo sportello Europe Direct Sud Est Sicilia.

L’evento fa seguito all’apertura, in città, degli uffici della Commissione Europea: un nuovo punto di contatto nel sud est della Sicilia inserito all’interno della Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia, titolare e responsabile dello sportello.





La rete rappresenta uno dei principali strumenti di informazione locale della Commissione, con centri ad accesso libero e gratuito che offrono a cittadini, giovani, imprese e organizzazioni informazioni sull’Unione Europea e su come le politiche europee incidano sulla vita quotidiana. Si tratta di opportunità di sostegno finanziario per ricerca, mobilità per studio e lavoro, impresa e innovazione.

“L’ambito tecnologico dei beni culturali e del turismo che la Fondazione Archimede promuove con la formazione terziaria superiore sono leve di primo piano della politica comunitaria – sottolinea Andrea Corso, presidente della Fondazione Archimede -. L’impegno che ha visto crescere i nostri corsi è stato riconosciuto ai massimi vertici. La sinergia con il Libero Consorzio di Siracusa, nostro socio fondatore, rafforzata dalla collaborazione per il progetto di rigenerazione urbana finanziato nell’ambito del PNRR grazie al quale si stanno restaurando e adeguando i locali dell’ente tra via Roma e via Maestranza per adibirli ad aule didattiche, risulta più che vincente sia sul fronte di un’offerta formativa di qualità sia su quello di rappresentanza istituzionale”.





Il via alle attività sul territorio celebrando la Festa dell’Europa inizieranno sabato 9 maggio, a partire delle 10.30, con momenti di approfondimento che vedranno protagonisti i rappresentanti politici del territorio e Giulia Colavecchio, ricercatrice dell’Università di Messina in Diritto dell’Unione Europea. A seguire interverranno Francesco Cappello, referente di Enterprise Europe Network (la rete europea per l’internazionalizzazione delle imprese), Emilia Arrabbito di SVIMED ETS (già promotore di diversi progetti europei sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare), Nuccio Rizza del Le Interferenze APS (esperto di Erasmus + e mobilità giovanile) e Antonio Perdichizzi di Fondazione Marea.

“La mia presidenza del Libero Consorzio Comunale vuole essere un’azione di innovazione sociale e istituzionale dopo i lunghi anni di commissariamento – aggiunge Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero Consorzio aretuseo -. Recuperare e promuovere il rapporto con i giovani e con le imprese, non solo promuovendo i temi dell’Unione Europea ma contribuendo a creare un rapporto diretto tra cittadini e istituzioni comunitarie è una sfida emozionante, e per questo ringrazio la Fondazione Archimede per avere colto questa opportunità per il nostro territorio”.





Nei prossimi anni la rete metterà sempre più al centro la democrazia e la partecipazione civica. I centri Europe Direct diventeranno ancor di più punti di riferimento locali per il dialogo sull’Europa, creando spazi in cui le persone possano incontrarsi, discutere e confrontarsi sulle questioni continentali. Attraverso format partecipativi, dibattiti pubblici e momenti di confronto diretto, i centri coinvolgeranno attivamente i cittadini del sud est siciliano nel dibattito pubblico europeo, contribuendo a rafforzare la partecipazione democratica e il senso di appartenenza al progetto.

“La formazione terziaria di qualità si basa sulla contaminazione tra teoria e pratica – dichiara Giovanni Dimauro, direttore di Fondazione Archimede -. Il nostro essere Europe Direct ci permette di offrire programmi di assoluta qualità e innovazione, che rendono i nostri studenti immediatamente pronti per il settore turistico e dei beni culturali”.

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