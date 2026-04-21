La masseria Scrivilleri ha ospitato la prima edizione della festa di primavera alle pendici del Climiti. Una festa imperniata sulla degustazione ed esperienze con profumi ed aromi tipici, birra artigianale. Nel corso dell’evento si sono tenute lezioni di tango, esibizione di jazz e di body painting oltre che ad una raffinata mostra d’arte di Eva Fisher e Alberto Baumann.

“Con quest’iniziativa – ha commentato il deputato regionale Carlo Auteri – i cittadini di Priolo si sono riappropriati del protagonismo di un territorio che ha fame di questi tipo di iniziative”.

Soddisfazione ha espresso Antonello Rizza, tra gli organizzatori della festa di primavera, una prova riuscita per altri appuntamenti di mobilitazione e di coinvolgimento della comunità.

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