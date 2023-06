A causa del maltempo che già aveva costretto a rinviare, il 19 maggio scorso, spettacoli e “talk”. Da domani il programma dovrebbe rimanere invariato. Il gran finale sabato sera con l’Antigone di Mancuso, simbolo d’ogni guerra, e domenica mattina con l’Agoradromos

Il maltempo continua ad accanirsi sulla Festa Ellenica, per cui gli organizzatori hanno deciso di spostare gli appuntamenti previsti per oggi, giovedì primo giugno, dal Parco di Leontinoi e Megara, al Convento del Carmine di Carlentini. Parliamo dell’incontro sul tema I Greci a Teatro, con Alessandra Traversa e Mauro Mangano, previsto per le 18, e della rappresentazione de Le Troiane di Euripide proposta dall’istituto superiore lentinese Gorgia Vittorini nell’ambito del teatro-scuola, che andrà in scena alle 20.

A partire da domani, venerdì 2, il programma dovrebbe rimanere immutato, visto che era già previsto che la presentazione del libro di Elio Cardillo, Rosetta a Ferla, da parte di Giuseppe Sanfilippo, si svolgesse nel Convento del Carmine alle 20.30.

Sabato, invece, nel Parco, alle 18 la Riccardo da Lentini chiuderà la rassegna sul teatro-scuola con Leontinoi, la Fondazione greca di Gabriella Valenti. E alle 20 debutterà lo spettacolo più atteso: Antigone della caverna, che, scritto e diretto da Sebastiano Mancuso e interpretato da Iridiana Petrone, propone una lettura moderna del mito, con riferimenti al conflitto ucraino.

Domenica, infine, alle 9 dalla piazza Umberto di Lentini partirà l’Agoradromos, passeggiata dalla Porta Nord a quella Sud di Leontinoi. Sempre il 4 giugno, ma alle 21 nel Convento del Carmine, il concerto dei Roll & Swing con Luigi Zimmitti.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.