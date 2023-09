Contrasto alla violenza di genere, le politiche ambientali e la mobilità green. Ma anche un focus sulla cultura e la bellezza come chiave di volta per il rilancio, non solo turistico, della Sicilia. E poi, ancora, un confronto sul sistema trasporti e sulla continuità territoriale (negata) in Sicilia e quello sulla sanità siciliana pubblica sotto attacco e a rischio di smantellamento progressivo a favore dei privati.

Sono questi gli argomenti dei dibattiti in programma oggi alla Festa regionale dell’Unità in corso di svolgimento a Villa Bonfiglio, ad Agrigento.

Dopo i lavori della prima giornata – che si sono chiusi con un interessante e partecipato dibattito dal titolo “Povera terra mia. La Sicilia della povertà educativa e della diseguaglianza”, moderato dal giornalista Mario Barresi, con Valentina Chinnici, Mariangela Di Gangi , Maria Rosaria Provenzano, Giuseppe Montemagno, Alessandro Bellavista, Teresa Piccione, Massimo Ingiamo, Tiziana Alesci , e Annamaria Furlan – oggi la sessione pomeridiana (ore 17:30 gazebo Tina Anselmi)

si aprirà con il dibattito dal titolo “Liber* e sicur* senza lupi né orchi. Contrasto alla violenza di genere, diritto alla sicurezza, educazione sentimentale, libertà, contrasto ad omofobia e transfobia ”. Con gli interventi di Milena Gentile, Luigi Carollo, Rosalba Di Piazza, Jacopo Torrisi, Antonio Ferrante, Adele Pumilia, Stella Vella, Adriana Palmeri e Valeria Valente.

Poco dopo (ore 18 Gazebo Macaluso) invece si discuterà di green e mobilità nel dibattito “Tra verde e grigio, una nuova politica sull’energia, ambiente, mobilità green, conversione ecologica per la Sicilia” con Gianni Silvestrini, Walter Bellomo, Gandolfo Librizzi, Giuseppe Pappalardo, Antonio Nicita, Mimmo Fontana, Eleonora Sciortino e Annalisa Corrado – Segreteria Nazionale PD (modera Desirè Miranda di Focus Miranda).

Alle 19 (gazebo Danilo Dolci) in programma “Bella e impossibile? Cultura e bellezza per il riscatto della Sicilia” con Ersilia Severino, Manlio Mele, Vincenzo Fasone, Michele Buffa, Filippo Parrino, Fabio Venezia, Maria Serena Rizzo, Giovanna Iacono (modera Marilisa Della Monica de L’Amico del Popolo Agrigento) mentre alle 19:30 (palco centrale) il “nodo” trasporti siciliani al centro del confronto dal tema “Isolani o isolati: il tema dei trasporti e della continuità territoriali” con Giovanni Barbagallo, Gianluca Fisco, Nello Dipasquale, Flavia Timbro e Marco Meloni (modera Roberta Fuschi di Livesicilia).

“Lo stiamo perdendo. Il sistema sanitario regionale sotto attacco” è il titolo del dibattito serale (ore 20:30 Palco Centrale) con Debora Serracchiani , Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio, Luisella Lionti, Franco Gervasi, Calogero Leanza, Giovanni Burtone e Michele Catanzaro e moderato da Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia.

A seguire – in chiusura di serata – il presidente dell’Assemblea nazionale del PD, Stefano Bonaccini intervistato da Guido Monastra e Lidia Tilotta.

