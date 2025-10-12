Un’etichetta di olio monocultivar verdello per celebrare la tradizione e l’identità siciliana e per sigillare la sinergia tra un’azienda storica di 130 anni come i premiati oleifici Barbera e una famiglia che rappresenta l’eccellenza dell’agroalimentare nel mondo come la famiglia Drago che da Galati Mamertino ha conquistato gli Stati Uniti. Nasce così “Mamma Drago” , l’etichetta d’olio, che sarà commercializzata negli Stati Uniti, ufficialmente prodotta e lanciata da Manfredi Barbera e Celestino Drago nella tenuta della famiglia Drago a Galati Mamertino nell’ambito del Festival Enogastronomico, l’evento promosso e organizzato dal giornalista Nino Amadore e Pino Drago. La prima bottiglia è stata consegnata al presidente della Regione, Renato Schifani che era presente e ha partecipato alla fase della molitura e all’estrazione dell’olio nel frantoio, che è ‘stato allestito per l’occasione dall’azienda Barbera nella tenuta Drago.

” Abbiamo voluto celebrare – spiega Manfredi Barbera, ceo dei Premiati Oleifici Barbera- la storia incredibile di una famiglia di eccellenze nel campo agroalimentare, veri ambasciatori della nostra cucina e dei nostri prodotti in tutto il mondo. Una famiglia che condivide gli stessi valori dell’azienda Barbera . L’olio è cultura, identità e futuroed essere parte di iniziative come questa è per noi motivo di orgoglio”.

“Siamo felici e orgogliosi di questa sinergia- ha aggiunto lo chef Celestino Drago- con un’azienda che ha una storia lunga 130 anni e che come noi di richiama ai valori dell’identità e alle radici di una famiglia che ha sempre portato in alto la Sicilia. L’etichetta e’dedicata alla nostra mamma che da poco compiuto novanta anni, un omaggio a chi rappresenta la semplicità’, il valore più forte che ci ha voluto trasmettere, quella stessa semplicità che è rappresentata proprio dall’olio che arricchisce e rende unici tutti i piatti e lo porteremo sulle nostre tavole a Los Angeles e siamo sicuri che i nostri clienti, che ringraziamo per averci accolto a braccia aperte ormai 45 anni fa, apprezzeranno tantissimo”.

