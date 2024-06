Venerdì 28 giugno alle ore 20,30, negli spazi aperti dell’Istituto Ventorino, in via dei Salesiani, 2, a Catania, la compagnia ‘Teatro dei Navigli’ si esibirà nello spettacolo ‘La Sirenetta’ testo e regia di Luca Cairati, in scena Giulia Martina, Maurizio Misceo, Davide Najjar. Quarto spettacolo della kermesse teatrale SuddiVisioni dedicato all’infanzia.

La produzione 2023 è liberamente ispirata a una delle fiabe più amate di Hans Christian Andersen.

La Sirenetta, Ariel, vive sul fondo del mare con suo padre, Re Tritone e le sorelle maggiori. Disobbedendo al padre, nuota fino in superficie per guardare il mondo sopra il mare, dove ha modo di vedere una nave comandata da un bellissimo principe, Eric, di cui si innamora. A seguito di una terribile tempesta, la Sirenetta riesce a salvare il principe dal naufragio, trasportandolo fino alla spiaggia; Ariel canta per lui, ma il principe ha perso conoscenza e non ha modo di vederla. Incantato dal ricordo della sua voce, Eric giura di trovare colei che lo ha salvato, mentre Ariel cerca un modo per unirsi a lui e al suo mondo. La risposta le arriva però dalla terribile e stravagante Strega del Mare, che la trasforma in umana per qualche giorno, in cambio della sua voce, che il principe tanto cercava…Come faranno i due innamorati a ritrovarsi?

Il teatro è educazione alla vita e con questo spettacolo il messaggio che si vuole lanciare è quello di non perdere mai se stessi, di non fingere di essere qualcun altro per voler appartenere a un nuovo mondo, la nostra unicità̀ è preziosa, non dimentichiamolo, non rinunciamo mai alla nostra voce nel mondo.

Vi aspettiamo!

Per prenotazioni e informazioni: 353.4304936

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.