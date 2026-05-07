Dal 6 all’8 giugno 2026, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Milazzo ospita la quarta edizione di Festivalmar, il festival del mare ideato da Worldrise, organizzazione no profit impegnata da oltre dieci anni per la conservazione efficace del Pianeta Blu.

L’evento approda per la prima volta in Sicilia, dopo Lombardia, Sardegna e Puglia, e sceglie l’Area Marina Protetta Capo Milazzo come cuore delle attività. Un luogo simbolo di biodiversità e partecipazione, dove la tutela del mare si intreccia con esperienze dirette, aperte a tutti.





Per tre giorni, Festivalmar trasformerà Milazzo in uno spazio di incontro tra natura e cultura, con attività completamente gratuite per tutte le età: esperienze outdoor nell’AMP – tra snorkeling con biologi marini, esplorazioni e laboratori immersivi – e concerti, dj set, talk, mostre e performance artistiche tra il Castello di Milazzo, l’Atrio del Carmine, il MuMa Museo del Mare e l’Asylum – Museo delle Arti Marinare di recentissima inaugurazione.

“Il Mediterraneo non è solo un mare: è parte della nostra identità e del nostro futuro. Ecco perché il tema dell’edizione 2026 di Festivalmar è ‘Nel Profondo’: un invito a immergersi non solo nelle acque del nostro mare, ma anche nella consapevolezza del legame profondo che ci unisce a lui. Un filo conduttore che attraversa l’intero festival, ispirato alla campagna nazionale di Worldrise che riporta il mare al centro della nostra identità e azione collettiva: perché nel profondo, noi siamo mare”, racconta Mariasole Bianco, esperta di conservazione marina e Presidente di Worldrise, che sarà protagonista di una delle talk del festival, realizzata grazie al co-finanziamento dell’Unione Europea.





Festivalmar 2026 si inserisce inoltre in un ecosistema più ampio di progetti promossi da Worldrise sul territorio, tra cui SEATY – l’Area di Educazione Marina Locale attiva all’interno dell’AMP grazie al supporto di Fastweb + Vodafone – insieme al Campus AMP, realizzato grazie ai fondi 8×1000 dell’Unione Buddhista Italiana, e a Blue Hack, co-finanziato dall’Unione europea, iniziative di respiro nazionale che coinvolgono giovani e comunità nella tutela del mare e che trovano nel festival un momento di incontro e restituzione aperto al pubblico.





Giovanni Mangano, Presidente dell’AMP Capo Milazzo ha dichiarato: “L’Area Marina Protetta Capo Milazzo è lieta di prendere parte al Festivalmar, un’importante occasione di incontro e confronto dedicata alla cultura del mare e alla sua tutela. La nostra partecipazione rappresenta un momento significativo per rafforzare il dialogo con cittadini, istituzioni e operatori, nella convinzione che la salvaguardia dell’ambiente marino passi dalla conoscenza e dalla consapevolezza. La sensibilizzazione e la divulgazione scientifica sono strumenti fondamentali per promuovere comportamenti responsabili e sostenibili. Educare al rispetto del mare significa investire nel futuro dei nostri territori, delle nuove generazioni e dell’intero ecosistema. Come Area Marina Protetta, rinnoviamo il nostro impegno quotidiano nella tutela della biodiversità e nella valorizzazione del patrimonio naturale, certi che iniziative come il Festivalmar possano contribuire a diffondere una cultura condivisa della protezione del mare.”





La partecipazione a Festivalmar è gratuita, previa registrazione. Il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane.

Festivalmar 2026 è realizzato grazie al supporto della Commissione Europea e in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo e il Comune di Milazzo. Si ringrazia Live-Love-Travel Milazzo Holiday Apt&Rooms per il supporto.

Luogo: Area Marina Protetta Capo Milazzo e Comune di Milazzo, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

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