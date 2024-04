Stasera alle ore 21 sul palco della Fiera del Mediterraneo (di fronte il centrale padiglione 20) all’interno del concorso “Mediterraneo Cover Band Festival”, si esibirà La Kombriccola Vasco No Stop. La band nasce alla fine del 2016 per esigenza di una forte passione dei musicisti in comune verso l’artista Vasco Rossi. E’ sempre in continuo evolversi per rappresentare in modo naturale le emozioni, l’energia e il carisma della sua musica.



A capitanare la band Giuseppe Lo Franco (Ranco), voce solista del gruppo; al basso Giuseppe Amari (L’Amaro Del Gallos ); alle chitarre Vincenzo Pipitone (Vincè) e Alfredo Longo (Il Maestro); alle tastiere Alessio Scelta (Scelta Scelta); alla batteria Francesco Bravo (Ciccio Bravo), in questo evento sostituito dal musicista Salvo Fausto. Alla programmazione Giuseppe Calisti (Peppe Cali’).

Il concerto fa parte del calendario di eventi curato da Sasà Taibi, in occasione della 69°esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo 2024 e sarà trasmesso in diretta sulle frequenze radiofoniche e i canali televisivi di Rta.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/04/2024

Data Fine: 26/04/2024

Ora: 21:00

Artista: La Kombriccola

Prezzo: 0.00

