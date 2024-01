“Il Ponte rappresenta una delle più grandi occasioni nella storia della Sicilia.

Chi ha a cuore gli interessi della nostra isola, ha il dovere di impegnarsi per la realizzazione dell’opera.

Grazie all’impegno di tanti e al grande lavoro di Matteo Salvini, siamo usciti dal dibattito ideologico.

I comitati del si e del no, lasceranno finalmemte spazio alle imprese, alle maestranze, alle merci, alla mobilità, ai turisti.

Avremo a breve una vetrina dell’ingegneria italiana nel mondo, con un impatto mai visto sulla mobilità dell’intero Sud Italia.

Con il ponte sospeso più lungo al mondo, lanceremo una sfida tecnologica di risonanza internazionale e saremo protagonisti di una politica lungimirante e concreta che vuole cambiare davvero l’Europa.

Viva il 2024 anno del Ponte.

Grazie Matteo Salvini!”

Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato questore della Lega all’Ars.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.