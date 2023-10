Esitato in terza commissione “Attività produttive” il testo, pronto per essere trattato in commissione bilancio e definitivamente approvato in aula, nei prossimi giorni, del disegno di legge di riforma dei consorzi irrigui.

Esprimo soddisfazione per l’approvazione del testo in commissione ritenendola una riforma importante attesa dall’agricoltura ormai da numerosi anni, che riordina in modo puntuale e necessario i consorzi al fine di migliorare ed efficientare al meglio i servizi irrigui. Da oggi gli agricoltori potranno beneficiare di tutti quei servizi che, spesso negli scorsi anni, erano stati carenti, penalizzando loro lo svolgimento delle proprie attività produttive.

Adesso ci occuperemo anche della tutela dei dipendenti e del tema delle giornate lavorative considerato che questo personale svolge un ruolo importante a tutela del mondo agricolo siciliano.

Un grande passo avanti!!!

In una nota il deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.