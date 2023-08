“La Sicilia porta a casa un altro importante risultato, in termini di fondi e risorse, grazie all’interesse e all’attenzione ancora una volta mostrata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diretto dal vicepremier Matteo Salvini. Con un decreto a firma Salvini arrivano infatti 32 milioni di euro di cui 9 milioni per manutenzione e opere accessorie a beni monumentali e chiese di Palermo e provincia.

Visti i danni provocati dagli incendi dei giorni scorsi, con il Provveditore Sorrentino si sta elaborando la scheda tecnica per richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’assegnazione di nuove risorse per il recupero della Chiesa di Santa Maria Gesù. Un dialogo importante quello tra il Provveditore interregionale per Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Francesco Sorrentino e il Ministero per le Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, che ha messo in risalto le esigenze di interventi sul patrimonio artistico siciliano spesso messo in difficoltà dall’incuria, dall’incedere del tempo e soprattutto dalla carenza delle necessarie risorse per la manutenzione. Voglio ringraziare il ministro Matteo Salvini per la consueta attenzione riservata alla Sicilia anche in materia di beni culturali ed edifici di culto.

Così in una nota il deputato regionale della Lega Salvini Premier, Vincenzo Figuccia.

Di seguito gli interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Sicilia, per la Provincia di Palermo:

Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della Basilica di San Francesco d’Assisi di Piazza S. Francesco, € 2.000.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria e restauro del chiostro relativo al Monastero di Santa Caterina d’Alessandria € 2.500.000;

Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa di San Giorgio dei Genovesi € 1.000.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa Santa Maria Assunta in Polizzi Generosa, € 2.300.000,00;

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauro del Complesso Monumentale di Porta Nuova- Corso Vittorio Emanuele, € 1.500.000,00.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.