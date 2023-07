In Sicilia aumenta il fenomeno dei Neet (Not in education, employment or training), ovvero giovani che non studiano e non svolgono alcuna attività lavorativa nell’età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Il fenomeno NEET include al suo interno diverse componenti, come i disoccupati veri e propri, cioè i giovani alla ricerca attiva di occupazione che non lavorano ancora, gli inattivi, cioè i giovani che non cercano e non sono disponibili a lavorare, gli scoraggiati, vale a dire i giovani che hanno definitivamente rinunciato a cercare un’occupazione e sono usciti dal mercato del lavoro

Serve un piano straordinario per contrastare il dilagare di questo fenomeno. Senza l’apporto dei nostri figli non possiamo guardare al futuro.

Promuovere programmi formativi che offrano competenze richieste dal mercato, implementare la collaborazione tra scuole, università e aziende, incentivare l’imprenditorialità giovanile, sono alcuni dei punti su cui da mesi lavoro, per offrire una speranza ai giovani, che devono essere supportati a cambiare questa realtà.

Sono le parole del deputato questore On. Vincenzo Figuccia

