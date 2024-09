Oltre mille forestali siciliani operai a tempo determinato, attraverso una vertenza legale, sono stati inseriti nel pacchetto salva infrazioni e potranno ottenere un ristoro economico fino a 24 mensilità della retribuzione tabellare base.



Da anni invito la regione a procedere con la stabilizzazione dei forestali chiedendo di trasformare i contratti settantottisti, centunisti e centocinquantunisti in contratti a tempo indeterminato. Non si può continuare a prorogare all’infinito mettendo gli operatori in disoccupazione dopo le giornate svolte. A fronte di un danno potenziale a titolo di risarcimento di circa un miliardo di euro (su 25000 forestali compresi i pensionati degli ultimi 5 anni) è arrivato il momento di mettere fine al precariato forestale. Bisogna avviare una riforma che punti al passaggio a tempo indeterminato variando la legge attuale.

Così il commento del deputato questore della Lega all’Ars On. Vincenzo Figuccia





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.