Figuccia: Opposizione strumentale e sterile. Il governo Schifani è in prima linea per affrontare le emergenze. Utilizziamo il modello Sammartino per il ristoro alle aziende danneggiate.

di Press Service

02/08/2023

Assistiamo, oggi, all’atteggiamento strumentale e fuori luogo delle opposizioni. In momenti di emergenza come questi la politica tutta deve essere compatta e unita per affrontare le criticità e i flagelli che hanno subito i nostri territori e i nostri concittadini.

Il presidente Schifani e l’intera giunta, sono in queste ore, impegnati in trincea, per fronteggiare le complicazioni causate dagli incendi, per trovare soluzioni a sostegno dei servizi sociali impegnati sul tema del reddito di cittadinanza e per monitorare quanto accaduto nella discarica di Bellolampo con le emissioni di diossina che hanno coperto una vasta area del territorio.

Come classe dirigente siamo chiamati ad esprimerci affermando il massimo impegno, non solo in termini di solidarietà ma, e soprattutto, con azioni concrete come il governo Schifani e la sua giunta stanno facendo. E l’esempio ci è stato dimostrato dall’abnegazione, dal coraggio e dalla partecipazione dei Vigili del Fuoco, dei Forestali, degli addetti alla Protezione Civile e dai tanti volontari che nei giorni di emergenza si sono adoperati per mettere in sicurezza l’incolumità dei siciliani.

Auspico che si possa applicare, ovunque, il modello Sammartino che attraverso l’assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha emanato un avviso con il quale le aziende agricole, colpite dagli incendi, potranno segnalare i danni subiti permettendo al governo d’intervenire erogando somme a ristoro.

Sono le parole del deputato questore on. Vincenzo Figuccia

