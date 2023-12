Oggi, al Municipio di Palermo, il consigliere della V° circoscrizione, Marco Figuccia, ha presentato una mozione per istituire la “giornata della famiglia naturale”. La mozione enfatizza l’importanza della famiglia tradizionale come nucleo fondamentale della società. Figuccia sottolinea che, in un contesto in cui le figure tradizionali di padre e madre sono sempre più messe in discussione anche nel presepe che rappresenta un simbolo delle festività natalizie, in un momento storico in cui l’amministrazione comunale affronta la discussione sul riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali, risulta essenziale riaffermare il valore della famiglia naturale, considerandola un modello ancora attuale e significativo per la comunità.

Luogo: Municipio di Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.