In conformità con la norma nazionale, proporrò, alla prima occasione possibile in aula in Assemblea Regionale, un emendamento che prevede l’opportunità per Il personale dipendente della regione siciliana, iscritto al Fondo Pensioni della regione siciliana, l’opportunità di riscattare periodi contributivi nel limite massimo di anni cinque. Consentendo così al personale stesso di coprire quei periodi contributivi che dovessero risultare privi di contribuzione e tali da costituire i cc.dd. “vuoti contributivi”, con onere a carico del personale richiedente.



L’approvazione di questo emendamento renderebbe giustizia andando a colmare un vuoto normativo regionale, e permettendo al personale dipendente della regione siciliana, che con il versamento dei contributi mancanti, di poter andare in pensione prima, qualora abbia raggiunto i requisiti.

Così in una nota il deputato questore della Lega in Ars on. Vincenzo Figuccia

