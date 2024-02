“Il Cronogramma è ormai definito.

Domani 19 ci saranno le fasi preliminari di installazione cantiere,

giovedì riunione dal Prefetto e lunedì 26 si chiuderà lo svincolo ed inizieranno i lavori”.

Così da lunedì 26, come da ordinanza dell’Anas, è prevista la chiusura, sia in entrata che in uscita, dello svincolo autostradale per Termini Imerese per 8 mesi.

Una chiusura che secondo alcuni comporterà grossi disagi per tutti i commercianti della zona che in questi giorni giustamente hanno dato sfogo alla loro protesta chiedendo tempi più veloci per completare i lavori.

Sono al loro fianco e per questo, condividendo le loro preoccupazioni, ho chiesto un intervento del Presidente della Regione.

Si tratta di un territorio molto ampio, dove ci sono numerose attività commerciali che in questi 8 mesi rischiano di andare in sofferenza.

Ringrazio per la solerzia il Presidente Schifani che, in qualità di Commissario Straordinario per gli interventi di manutenzione straordinaria in corso lungo l’autostrada A19, per i lavori sullo svincolo, ha programmato doppi turni di lavoro con l’obiettivo di ridurre i tempi di realizzazione ed i disagi agli automobilisti.

Mi farò promotore di iniziative urgenti contattando nuovamente il Presidente, per trovare insieme al governo le soluzioni più adeguate per affrontare, nel modo più indolore, le difficoltà che produrrà questa chiusura, proponendo, ove possibile, misure per supportare un’ulteriore velocizzazione dei lavori”.

Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato della Lega e Questore all’Ars.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.