Davanti al cancello maledetto del cantiere al Foro Italico, per dire no alla violenza sulle donne.

Insieme a tanti motociclisti, un minuto di silenzio per far sentire vicinanza e solidarietà, alla ragazza di 19 anni vittima del branco.

Un grazie di cuore al Presidente dell’associazione Good Bikers e a tutti gli organizzatori, che hanno voluto simbolicamente fermare la Città, per combattere un vuoto emotivo e valoriale con il rombo dei motori.

Basta indifferenza !

In una nota il deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.