Il candidato sindaco Filippo Drago, in vista delle imminenti elezioni comunali, presenta la sua squadra di assessori designati, una squadra composta da individui competenti e pronti a portare nuova linfa vitale ad Aci Castello.

Gianfranco Cava è designato come vice sindaco. L’ex comandante dei Carabinieri di Aci Castello, laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche ad indirizzo giudiziario, è in possesso di un Master in Criminologia. Con una carriera pluridecennale, ha prestato servizio sia a Catania che a Milano. Ha partecipato attivamente alla missione di pace nel territorio di guerra in Bosnia e Kosovo. Dal 2000 è stato al Comando dei Carabinieri di Acicastello. Tra le molteplici onorificenze, è stato insignito della medaglia Mauriziana, Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana e Medaglia d’Oro al merito di lungo comando. Si dice pronto a lavorare instancabilmente al fianco dei cittadini.

Fabiola Foti, con il suo background nel campo della comunicazione e del marketing, è una professionista versatile e dinamica. La sua esperienza nel Parlamento Europeo e nel giornalismo le conferisce una profonda comprensione delle dinamiche politiche e sociali. Oltre a ciò, la sua passione per la cultura, il turismo e gli eventi la rende ideale per promuovere l’arte, la storia e le tradizioni di Aci Castello, trasformandola in una destinazione turistica vibrante e attraente.

Antonio Maria Busà, ingegnere esperto in urbanistica e architettura sostenibile, porta con sé una vasta esperienza nella progettazione e nella pianificazione urbana. La sua visione innovativa e la sua passione per la sostenibilità ambientale saranno fondamentali per lo sviluppo sostenibile di Aci Castello.

Erasmo Vecchio, laureato in Architettura, è specializzato nell’Urbanistica e sono molteplici le iniziative realizzate in quest’ambito. Vanta inoltre collaborazioni con l’Università di Catania. Impegnato nell’ambito del sicilianismo e dell’autonomia siciliana. Consulente di diverse amministrazioni pubbliche, in particolare è esperto di marketing del territorio nel Comune di Castel di Judica.

Il candidato sindaco Filippo Drago commenta: “Sono estremamente orgoglioso di presentare la mia squadra di assessori designati. Sono persone competenti e motivate, pronte a mettere le loro competenze al servizio della nostra comunità. Con una squadra così dedicata e diversificata, sono fiducioso che insieme possiamo portare un vero cambiamento ad Aci Castello.”

