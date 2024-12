“Manovra insoddisfacente, abbiamo lavorato per migliorarla. Gli emendamenti approvati a mia firma rappresentano una risposta concreta alle esigenze del territorio, con interventi urgenti e necessari. Come Movimento 5 Stelle, continueremo a lavorare per garantire ai cittadini soluzioni che abbiano un impatto reale sulla vita quotidiana” ha spiegato la parlamentare regionale catanese.





PALERMO – “Questa Finanziaria non è quella che avremmo voluto e non ci soddisfa, ma abbiamo fatto il massimo per migliorarla portando fondi a Catania per riqualificare il Parco Falcone, a Randazzo per la biblioteca comunale, a Trecastagni per le scuole, ad Adrano per le strade e ad Aci Castello per progetti culturali e interventi di sicurezza. Interventi necessari alle comunità locali e che mostrano il nostro impegno per i cittadini”. Lo ha dichiarato l’onorevole Lidia Adorno alle prime ore del mattino del 28 dicembre, con lavori in corso all’Ars per l’approvazione della Legge di Stabilità 2025/2027.





Riqualificazione del Parco Falcone a Catania





Con uno stanziamento di 200 mila euro, il Comune di Catania potrà avviare i lavori di riqualificazione del Parco Falcone, una delle principali aree verdi cittadine. L’intervento, finanziato dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, ha l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio pubblico già fruibile ma più sicuro e sicuramente più decoroso.





Biblioteca comunale di Randazzo





40 mila euro saranno destinati al recupero e alla riqualificazione della biblioteca comunale “Don Virzì” di Randazzo, presidio culturale per il territorio. Il finanziamento, approvato nell’ambito della Legge di stabilità, permetterà di rinnovare uno spazio che negli anni ha resistito anche alla chiusura per restare un baluardo della vita culturale della comunità pedemontana.





Interventi urgenti alla scuola dell’infanzia di Trecastagni





Un contributo di 40 mila euro è stato approvato per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia situata tra via Grassi e via Reitano, parte dell’Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale “Ercole Patti” di Trecastagni. L’intervento garantirà ambienti sicuri e funzionali per gli alunni e il personale scolastico.





Rifacimento delle strade ad Adrano





60 mila euro saranno destinati al Comune di Adrano per il rifacimento del manto stradale delle vie comunali, vicinali e interpoderali. L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, risponde a una necessità urgente per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nel territorio.





Arte urbana ad Aci Castello: il mito sulla Riviera dei Ciclopi





Ad Aci Castello, un progetto di Street Art dal tema “Mito sulla Riviera dei Ciclopi” riceverà un finanziamento di 50 mila euro. Il piano prevede la realizzazione di opere artistiche lungo le strade del paese, trasformandolo in una galleria a cielo aperto e arricchendone l’attrattiva culturale e turistica.





Messa in sicurezza del costone roccioso di Aci Castello





Sempre ad Aci Castello, 100 mila euro saranno destinati alla manutenzione delle recinzioni necessarie per mettere in sicurezza il costone roccioso lungo il lungomare Cristoforo Colombo e la piazza Castello. Questo intervento mira a prevenire rischi e a garantire la tutela di un’area altamente frequentata.





Lidia Adorno: “Dal M5S risposte alle comunità locali da una Finanziaria piena di limiti”





“Questi provvedimenti – ha concluso la deputata regionale del M5S Lidia Adorno – sono stati pensati per rispondere alle necessità concrete delle comunità locali. Nonostante i limiti di questa Finanziaria, abbiamo lavorato per migliorare la manovra inserendo misure utili, capaci di intervenire su criticità che non potevano più essere ignorate. Continueremo a batterci per portare risorse e soluzioni ai territori siciliani”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.