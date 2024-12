“Criticare lo stanziamento di somme della Finanziaria regionale per enti senza scopo di lucro, come le chiese, vuol dire non focalizzare l’importante funzione sociale che rivestono, specialmente in alcuni quartieri dove il disagio è molto forte. Le parrocchie, in queste zone, diventano presidi di frontiera e di contrasto alla criminalità”. Lo dichiara l’on. Salvatore Giuffrida, in merito alle dichiarazioni dell’on. Ismaele La Vardera, subito dopo l’approvazione in Aula della manovra.

“Oggi, più di prima, le chiese rappresentano luoghi di appartenenza e supporto sociale, creando reti di connessione tra i membri della comunità, contribuendo anche a progetti sociali – prosegue l’on. Giuffrida -. La dichiarazione dell’on. La Vardera, pertanto, rappresenta un’offesa nei confronti di noi cattolici militanti”.

