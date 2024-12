Grandi notizie per il Conservatorio Toscanini che si afferma sempre di più eccellenza nella formazione e nella cultura musicale guardando all’avanguardia. Finanziato, infatti, l’Auditorium del Conservatorio Arturo Toscanini, selezionato dal Mur per rappresentare l’eccellenza Afam Italiana a Expo Osaka 2025. “La Direttrice Prof.ssa Mariangela Longo e il Presidente dott. Giuseppe Tortorici dichiarano: ” Il 2024/25 è un anno davvero straordinario in cui stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto dal Conservatorio e da tutto il personale in questi anni. Siamo lieti di annunciare che dai fondi stanziati per l’Edilizia ex DM 338/2022 il MUR ci ha accordato tutto il finanziamento richiesto, pari a €7.379.323, per la realizzazione dell’Auditorium del Conservatorio. Si tratta di un progetto innovativo realizzato insieme agli Architetti associati AM3 di Palermo per realizzare una struttura all’avanguardia che diventerà una icona per la città e consentirà al Conservatorio di implementare le attività di produzione e di Alta Formazione, con 1 sala centrale da 430 mq e 300 posti a sedere modulari su due livelli, 5 sale prova, 2 sale di incisione, ampio foyer e una medioteca. È una grande notizia che conferma il valore della nostra Istituzione riconosciuto a livello Nazionale dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un ingente finanziamento che si unisce agli altri finanziamenti importanti nel frattempo assegnati dal MUR che ci ha anche selezionati, tra tutti i progetti presentati, per rappresentare l’eccellenza AFAM italiana ad EXPOOSAKA2025 con un finanziamento apposito. Complessivamente e includendo l’Auditorium si tratta di finanziamenti per oltre 9 mln di euro tra cui: 800mila euro per interventi di efficientamento energetico della sede nuova ex DM 338/2022, 260mila euro per le 4 borse di dottorato di ricerca per la produzione dell’Opera Lirica, 158mila già saldati per acquisto strumenti di cui all’art 3 DM 338/2022, 90 mila euro per rappresentare l’eccellenza italiana AFAM ad Osaka 2025 ex Avviso 18/2024 e per mettere in scena ad OSAKA 2025 la nostra SUITE DEI TEMPLI nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura a cui essa è dedicata e per cui verranno messi a frutto anche una parte dei 278mila euro ottenuti dai fondi PNRR per il progetto MUSIC 4D, vinto in rete con altri Conservatori e con il Conservatorio di Palermo capofila. È doveroso un ringraziamento al MUR, alla governance e a tutto il personale del Conservatorio che si è impegnato in questi anni, incluso il Direttore uscente prof Riccardo Ferrara con cui abbiamo lavorato in sinergia di intenti ottenendo insieme questi risultati davvero straordinari, dopo la statalizzazione. Un grazie speciale va al Sindaco, a tutta l’Amministrazione e ai tecnici del Comune di Ribera per la disponibilità a concederci il bene (ex palestra) in cui verrà realizzato l’Auditorium e per la massima collaborazione dimostrata per centrare questo ulteriore obiettivo. Auguri e ad maiora al Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini!”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.